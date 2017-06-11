Полузащитник «Порту» Хесус Корона не сыграет за Мексику в Кубке конфедераций

Полузащитник «Порту» и сборной Мексики Хесус Корона не примет участия в Кубке конфедераций по личным причинам, об этом сообщил главный тренер национальной команды Хуан Карлос Осорио.
«Что касается Хесуса Короны, это его личное решение, и мы его глубоко уважаем», — приводит слова тренера Goal.
Мексика обратилась в ФИФА с просьбой о внесении в заявку сборной нового футболиста в качестве замены Хесусу Короне. Предполагается, что им может стать полузащитник «Пачуки» Ирвинг Лосано.
Соперниками сборной Мексики по группе A являются Россия, Новая Зеландия и Португалия. Мексиканцы стартуют на Кубке конфедераций 18 июня матчем с Португалией.