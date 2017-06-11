Левандовски: Польша сдала в концовке матча с Румынией, не знаю почему

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал итоги матча отборочного цикла ЧМ-2018, в котором Польша дома обыграла Румынию со счётом 3:1, а сам Левандовски оформил хет-трик.
«Лично я — счастлив, но для меня более важно то, что важно для команды. Мы выиграли и сделали ещё один шаг к чемпионату мира в России. Дальше будет сложнее сохранять концентрацию. Это похоже на вождение машины — последние километры — самые сложные. Наиболее важно для нас теперь хорошо отыграть два матча в сентябре. Всё зависит только от нас, а значит, мы должны быть беспощадны. Чем раньше мы квалифицируемся, тем лучше. Особенно, если посмотреть на последние 20 минут игры с Румынией, которые были далеко не блестящими. Румыния играла очень оборонительно. После третьего гола мы сдали, не знаю почему. Возможно из-за усталости после долгого сезона. В любом случае, подобное не должно случаться с командой, которая занимает 10-е место в рейтинге ФИФА», — приводит слова Левандовского Goal.