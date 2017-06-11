Эриксен: Дания приехала за тремя очками и взяла их — неважно, как мы сыграли

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Казахстаном (3:1).
«Мы приехали в Казахстан за тремя и очками и взяли их — неважно, как мы сыграли. Теперь мы уходим в отпуск с приятными эмоциями. Конечно, в следующих матчах мы должны играть лучше, но главное, что сезон закончился хорошо.
Есть позитивные моменты, но также очевидно, что нам нужно прибавлять. Когда мяч у нас, мы должны держать его, а не играть небрежно и допускать потери", — цитирует Эриксена SN.
Квист: ещё до матча я говорил, что Казахстан играет очень грязно