Э. Уильямс: я живу ради таких матчей, как с Сербией

Капитан сборной Уэльса Эшли Уильямс поделился ожиданиями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Сербии (11 июня). Лидер валлийцев Гарет Бэйл пропустит игру из-за дисквалификации.
«Сейчас у нас хорошее положение в таблице. Мы очень стрессоустойчивы, мы — серьёзная команда. Матч с Сербией — ещё одна возможность выйти и показать наше единство и, надеюсь, добиться нужного результата. Я живу ради таких игр. В последнее время мы стали получать удовольствие от матчей в другой стране при полных трибунах», — цитирует Уильямса Sportsmole.
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