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Э. Уильямс: я живу ради таких матчей, как с Сербией

11 июня 2017, воскресенье. 10:11. Футбол

Капитан сборной Уэльса Эшли Уильямс поделился ожиданиями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с командой Сербии (11 июня). Лидер валлийцев Гарет Бэйл пропустит игру из-за дисквалификации.

«Сейчас у нас хорошее положение в таблице. Мы очень стрессоустойчивы, мы — серьёзная команда. Матч с Сербией — ещё одна возможность выйти и показать наше единство и, надеюсь, добиться нужного результата. Я живу ради таких игр. В последнее время мы стали получать удовольствие от матчей в другой стране при полных трибунах», — цитирует Уильямса Sportsmole.

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Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
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Сборная Сербии - Футбол Сборная Уэльса — Футбол Эшли Уильямс ЧМ-2018
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