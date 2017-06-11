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Канделаки: теперь в российском футболе появилась ещё одна красивая пара

11 июня 2017, воскресенье. 14:32. Футбол

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала фотографию со свадьбы бывшего главного тренера «Спартака» Валерия Карпина.

Напомним, что Карпин, который ныне является главным редактором футбольных трансляций «Матч ТВ», сыграл свадьбу.

Церемония прошла в эстонском городе Нарва. Избранницу 48-летнего футбольного специалиста зовут Дарья Гордеева.

«Теперь в российском футболе появилась ещё одна красивая пара», — написала Канделаки на своей странице в «Инстаграме».

Фотографию можно посмотреть в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Валерий Карпин Фото
Новости. Футбол
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