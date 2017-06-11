Коноплянка: проблема с тренером «Шальке» решилась, чему я рад как никто

Полузащитник сборной Украины и «Севильи» Евгений Коноплянка, выступающий за «Шальке» на правах аренды, поделился впечатлениями от выездного матча квалификации ЧМ-2018 с Финляндией (2:1) и отметил, что рад отставке Маркуса Вайнцирля с поста наставника немецкого клуба.
«Рад был оказаться в той позиции и принести команде важные три очка, забив первый мяч. О своём голе не думал. Трудно для меня – это проблема в тренере „Шальке“. Но это уже решилось, чему я рад как никто. Надеюсь, сейчас всё повернётся в мою пользу.
Насколько важно для меня доверие Андрея Шевченко? Раз я не играю в клубе, но играю в сборной – это большая честь. Вообще, просто играть в сборной – честь. Я как приехал в расположение сборной, работал, доказывал и давал понять, что в клубе ошибочно было", — сказал Коноплянка в эфире телеканала «Футбол 1».