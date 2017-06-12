Шевченко и игроки сборной Украины помогли остановить драку фанатов и стюардов

По окончании отборочного матча ЧМ-2018 между сборными Финляндии и Украины (1:2) произошёл неприятный инцидент. Футболисты украинской сборной вместе с главным тренером Андреем Шевченко после финального свистка подошли к сектору с болельщиками команды и поблагодарили их за поддержку. Когда футболисты собрались уходить в раздевалку, некоторые фанаты попытались пробраться поближе к игрокам.
В результате между болельщиками и стюардами завязалась потасовка. Увидев это, Шевченко подбежал к месту событий и начал успокаивать фанатов. Примеру тренера последовали некоторые футболисты сборной Украины.
Видео потасовки можно посмотреть в YouTube.