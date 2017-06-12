Вальбуэна подтвердил вероятный переход в «Фенербахче»

Полузащитник «Лиона» Матьё Вальбуэна, известный в России по выступлению за московское «Динамо», подтвердил вероятный переход в «Фенербахче». Сегодня французский футболист выложил в социальной сети фотографию с подписью «Отъезд в Стамбул».
Ранее в СМИ сообщалось, что за Вальбуэна «ткачи» просят не менее € 4 млн. Самому футболисту предложен контракт на 3-4 года. Отметим, что в 2015 году «Динамо» заработало на продаже полузащитника € 6 млн.
Контракт Вальбуэна с «Лионом» действует до лета 2018 года.
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«Лион» может продать Вальбуэна в «Фенербахче»