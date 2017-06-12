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Кутепов: к матчу с Чили готовились как к официальному, результат был важен

12 июня 2017, понедельник. 12:55. Футбол

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, как чувствует себя в преддверии Кубка конфедераций, а также поделился мнением о товарищеском матче с Чили (1:1). Встреча состоялась 9 июня.

«Чувствую себя хорошо. Если тренерский штаб, считает, что я готов, то появлюсь на поле. Сборная Чили была приближена к соперникам по КК-2017. Тренерский штаб какие-то пометки для себя сделал. Готовились не как к товарищеской, а как к официальной. Результат был важен», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. В этот день сборная России сыграет против Новой Зеландии. Расписание КК можно посмотреть на «Чемпионате»

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Футбол Сборная Чили — Футбол ФК Спартак Илья Кутепов Кубок конфедераций ЧМ-2018
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
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