Кутепов: к матчу с Чили готовились как к официальному, результат был важен

Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал, как чувствует себя в преддверии Кубка конфедераций, а также поделился мнением о товарищеском матче с Чили (1:1). Встреча состоялась 9 июня.
«Чувствую себя хорошо. Если тренерский штаб, считает, что я готов, то появлюсь на поле. Сборная Чили была приближена к соперникам по КК-2017. Тренерский штаб какие-то пометки для себя сделал. Готовились не как к товарищеской, а как к официальной. Результат был важен», — передаёт слова Кутепова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. В этот день сборная России сыграет против Новой Зеландии. Расписание КК можно посмотреть на «Чемпионате»