Киммих: ради игровой практики я бы играл левого защитника, нападающего и вратаря

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих отметил, что главное для него – игровая практика. В предыдущем сезоне футболист был недоволен своим игровым временем, однако главный тренер команды Карло Анчелотти неизменно подчёркивал, что рассчитывает на игрока сборной Германии.
«Для меня важна не позиция на поле, а игровая практика. И если бы у меня был выбор между выходом на поле и наблюдением за игрой со скамейки запасных, то я бы выбрал первое. Ради игровой практики я бы играл левого защитника, нападающего или вратаря. Предпочёл бы эти позиции амплуа центрального полузащитника на скамейке запасных», — цитирует Киммиха Kicker.