Неймар — самый дорогой игрок в топ-5 лигах по версии CIES, Роналду — 11-й

Нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Неймар признан самым дорогим игроком из всех выступающих в пяти сильнейших европейских чемпионатах (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Его стоимость оценивается в € 210,7 млн. Как сообщает официальный сайт центра, рейтинг сформирован после тщательного анализа производительности игроков, их клубов, международного статуса, контрактов, возраста и положения футболистов.
На втором месте в данном рейтинге располагается полузащитник «Тоттенхэма» Делле Алли (€ 155,1 млн), на третьем — форвард «шпор» Гарри Кейн (€ 153,6 млн). Нападающий «Барселоны» Лионель Месси находится на четвёртой позиции (€ 151,7 млн), а форвард «Реала» Криштиану Роналду занимает только 11-е место (€ 112,4 млн).