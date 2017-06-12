Хавбек сборной США Брэдли забил красивый гол, перебросив мяч через вратаря

Сборные Мексики и США во встрече шестого тура пятого раунда квалификации чемпионата мира — 2018 от Северной Америки сыграли вничью. Встреча состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико и завершилась со счётом 1:1.
Первый гол в матче был забит полузащитником гостей Майклом Брэдли, который перехватил мяч в центре поля и издали красивым ударом перекинул его через вышедшего из ворот голкипера.
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Если у вас не отображается видеообзор матча, его можно посмотреть в «Твиттере»