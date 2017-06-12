О. Иванов: Кононов объяснил своё видение игры, впечатления позитивные

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал о первых впечатлениях тренировочного процесса под началом нового главного тренера Олега Кононова, а также о поведал, как он провёл летние каникулы.
«Отпуск, можно сказать, я провёл в самолёте. Был то в Самаре, то в Грозный летал по новому контракту, потом обратно в Самару и в Москву. Ещё успел навестить родителей в Подмосковье.
Впечатления о тренерском штабе позитивные, тренер объяснил нам своё видение, мы послушали. Будем стараться поднять игру на новый уровень, надеюсь, и болельщик будет интенсивнее ходить на стадион", — сказал Иванов в интервью клубной пресс-службе.