Агент Верратти: я встречусь с руководством «Милана», но не по поводу Марко

Агент Донато ди Кампли, представляющий интересы полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти, подтвердил, что посетит офис «Милана» и встретится с генеральным директором россонери Марко Фассоне и спортивным директором клуба Массимилиано Мирабелли.
При этом агент отметил, что встреча никак не связана с будущим Марко Верратти, который, по неофициальной информации, сообщил «ПСЖ» о своём желании покинуть команду.
«Я встречусь с руководством „Милана“, но не по поводу Верратти», — цитирует агента Tuttomercatoweb.
Агент Верратти: «ПСЖ» хочет удержать Марко любой ценой, но одних денег мало