Доннарумма: все знают, что я хочу остаться в «Милане»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма подтвердил информацию, согласно которой он принял решение продлить контракт с россонери.
«Все знают, что я хочу остаться в „Милане“. Я ищу дом в городе, чтобы жить вместе с семьёй. Я спокоен, все участвующие стороны знают о решении, которое я принял. Я очень привязан к цветам „Милана“. Мы с Мино Райолой — сплочённая команда и хорошо понимаем друг друга», — цитирует Доннарумму GQ.
Ранее сообщалось, что руководство «Милана» ждёт решения Доннаруммы по поводу продления контракта до 16 июня. Кроме того, россонери недовольны действиями Райолы, который настаивает на включении в новое соглашение Доннаруммы нескольких неоднозначных пунктов. В связи с этим «Милан» призывал молодого голкипера ограничить влияние Райолы и сделать выбор между клубом и агентом.