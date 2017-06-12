Жиру: честно говоря, постоянная критика меня немного утомила

Нападающий «Арсенала» и сборная Франции Оливье Жиру признался, что немного устал от постоянной критики в свой адрес. Многие болельщики считают, что в сборной на позиции Жиру должен играть форвард «Реала» Карим Бензема.
«Честно говоря, постоянная критика меня немного утомила. Это продолжается на протяжении всей моей карьеры. Люди всегда строго с меня спрашивали. Впрочем, критика помогает мне не терять концентрацию и всегда быть сосредоточенным на своей работе.
Я не задаю себе никаких вопросов о том, насколько я популярен. Если честно, споры о моей игре меня не слишком заботят», — цитирует Жиру Daily Mail.