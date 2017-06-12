Защитник «Оренбурга» Ойеволе подпишет контракт с «Уралом»

«Урал» в ближайшее время подпишет контракт с защитником «Оренбурга» Адесойе Ойеволе. Об этом сообщил главный тренер екатеринбургского клуба Александр Тарханов.
«С Адесойе Ойеволе действительно будет подписан контракт», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
Имеющий российское гражданство Ойеволе уже был игроком «Урала» с 2007 по 2014 год. В прошлом сезоне 34-летний футболист провёл за «Оренбург» 29 матчей в российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Футболисты «Урала» вышли из отпуска и пройдут углублённое медобследование