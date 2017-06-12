Миньоле: турне по Азии помогает понять, за какой большой клуб ты играешь

Вратарь «Ливерпуля» Симон Миньоле поделился ожиданиями от предсезонного турнира Premier League Asia Trophy, который состоится в Азии в июле.
«Придётся адаптироваться к разнице во времени и жаре. Мы будем играть против команд из АПЛ — нет лучшего способа подготовиться к старту сезона, чем играть со своими будущими соперниками. В Азии всё всегда происходило по похожему сценарию: когда мы прибывали в аэропорт, команду встречали тысячи поклонников, которые оказывали блистательный приём.
Мне очень интересно отправиться в Азию и посмотреть, как там будут встречать „Ливерпуль“. Турне по Азии помогает понять, за какой большой клуб ты играешь. Плюс это хорошая подготовка к сезону», — цитирует Миньоле сайт «Ливерпуля».