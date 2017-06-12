Варан: Льорис знает, что игроки сборной Франции ему полностью доверяют

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан после поражения от команды Швеции (1:2) в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира—2018 поддержал голкипера французской команды Уго Льориса.
Решающий гол сборная Швеции забила на 93-й минуте после ошибки Льориса, однако Варан отметил, что команда по-прежнему полностью доверяет голкиперу.
«Уго пользуется абсолютным доверием в команде. Он наш капитан. Льорис знает, что мы его полностью поддерживаем», — приводит слова Варана французское издание L'Equipe.
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