«Лион» потребовал у «Арсенала» за Ляказетта € 67 млн

«Арсенал» ведёт с «Лионом» переговоры о переходе нападающего Александра Ляказетта. «Ткачи» запросили у лондонского клуба за 26-летнего футболиста € 67 млн, утверждает британское интернет-издание The Telegraph.
Ранее Ляказетт заявил, что принял решение покинуть «Лион», чтобы доказать свою состоятельность в другом клубе. Сообщалось, что приобрести игрока хотят «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».
В минувшем сезоне Лиги 1 Ляказетт провёл 30 матчей, отметившись 28 голами и 3 результативными передачами.