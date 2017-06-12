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Сампаоли планирует сыграть по схеме 2-3-5 в матче Сингапур — Аргентина

12 июня 2017, понедельник. 23:05. Футбол

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли намерен сыграть в выездном товарищеском матче с командой Сингапура (13 июня) по схеме 2-3-5. С первых минут у аргентинцев выйдут два защитника, три полузащитника и пять нападающих.

«Команда должна найти оптимальную схему для оставшихся матчей квалификации ЧМ-2018. Наши поиски объясняются тем, что команда находится не в лучшем положении в турнирной таблице. Нам нужно показывать классный футбол с первых же минут.

Наша цель — играть организованно и создавать моменты. Все 10 полевых игроков будут участвовать в защите, нам нужно действовать агрессивно и много прессинговать", — цитирует Сампаоли Ole.

В действующем рейтинге ФИФА Аргентина занимает второе место, а Сингапур — 157-e.

Какому европейскому клубу предстоит самое сложное лето
Никто из лидеров ещё не продан, но эта команда уже осталась без двух главных людей.
Источник: Ole Сообщить об ошибке
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Сборная Аргентины — Футбол Хорхе Сампаоли ЧМ-2018
Новости. Футбол
12 июня 2017, понедельник
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