Сампаоли планирует сыграть по схеме 2-3-5 в матче Сингапур — Аргентина

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли намерен сыграть в выездном товарищеском матче с командой Сингапура (13 июня) по схеме 2-3-5. С первых минут у аргентинцев выйдут два защитника, три полузащитника и пять нападающих.
«Команда должна найти оптимальную схему для оставшихся матчей квалификации ЧМ-2018. Наши поиски объясняются тем, что команда находится не в лучшем положении в турнирной таблице. Нам нужно показывать классный футбол с первых же минут.
Наша цель — играть организованно и создавать моменты. Все 10 полевых игроков будут участвовать в защите, нам нужно действовать агрессивно и много прессинговать", — цитирует Сампаоли Ole.
В действующем рейтинге ФИФА Аргентина занимает второе место, а Сингапур — 157-e.