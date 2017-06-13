Вилья одобряет назначение Тораля на пост главного тренера «Валенсии»

Бывший нападающий «Валенсии» Давид Вилья, защищающий ныне цвета «Нью-Йорк Сити», одобряет решение руководства испанского клуба о назначении на пост главного тренера команды Марселино Гарсии Тораля. Специалист до этого возглавлял «Вильярреал».
«Тораль – тренер с сильным характером. Он добивался успехов везде, где работал. Я уверен, что он сделает это и в «Валенсии». Я знаю Марселино хорошо и считаю его своим другом. Мне кажется, это тренер, с которым «Валенсия» будет на том месте, которого заслуживает», — приводит слова Вильи Marca.