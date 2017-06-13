Форвард «РБ Лейпциг» Форсберг: не знаю, где буду играть в следующем сезоне

Нападающий «РБ Лейпциг» Эмиль Форсберг не исключает, что начнёт следующий сезон в другом клубе. В услугах футболиста заинтересован не один европейский клуб, в частности «Милан».
«Я провёл замечательное время в «Лейпциге». А остальными вопросами занимается мой агент. И я не знаю, где буду играть в следующем сезоне», — приводит слова Форсберга Bild.
Ранее спортивный директор немецкого клуба Ральф Рангник отметил, что «Лейпциг» не выставляет на трансфер своих ведущих игроков.
В чемпионате Германии Форсберг в минувшем сезоне сыграл 30 матчей, став автором 8 голов и 19 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.