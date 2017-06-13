Экс-голкипер «Челси» Бегович: будет здорово увидеть Терри в «Борнмуте»

Вратарь «Борнмута» Асмир Бегович, перешедший в текущее межсезонье из «Челси», признался, что будет рад, если защитник синих Джон Терри также выберет «Борнмут» в качестве своего нового клуба.
«Если ему интересен „Борнмут“, будет здорово увидеть его здесь. Он отличный игрок и классный парень, так что это было бы очень, очень здорово. Он, очевидно, лучший защитник в истории Премьер-лиги. Он легенда „Челси“ и заслуживает права сделать наилучший выбор — как для себя, так и для своей семьи. Надеюсь, он сделает верный выбор, желаю ему только лучшего», — приводит слова Беговича Goal.
«Астон Вилла» заинтересована в подписании контракта с Терри