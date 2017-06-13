Рэмси: игроки «Арсенала» счастливы, что Венгер остался главным тренером команды

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси рассказал о радости «канониров» продлению главным тренером Арсеном Венгером контракта с клубом и о переходе на новую тактическую схему в конце сезона.
«Тяжело, когда вокруг столько разговоров. Будучи игроком, ты пытаешься отстраниться от них, но, на самом деле, не знаешь, что в действительности происходит. Мы очень рады, что было объявлено, наконец, что он остаётся. Мы счастливы. Надеюсь, мы сможем сильно начать следующий сезон — не только ради себя, но и ради него.
Я думаю, схема с тремя защитниками, на которую мы перешли, подошла нам, это показал заключительный отрезок сезона, завершившийся победой в Кубке Англии. Она позволила нам увереннее действовать в защите, быть не такими уязвимыми для контратак. Но также она предоставила игрокам больше свободы, для того, чтобы открываться в более острых позициях.
Жаль, что сезон закончился. Я бы ещё сыграл 10-15 игр. Я доволен своей формой, так что надеюсь, я смогу перенести её в начало следующего сезона", — приводит слова Рэмси Sky Sports.