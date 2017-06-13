Форвард «Ньюкасла» Митрович готов рассматривать предложения по трансферу

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александр Митрович признался, что готов обсудить предложения, которые поступят клубу относительно его трансфера.
«Я рад, что мне удалось помочь „Ньюкаслу“ выйти в АПЛ, клуб заслуживал этого. Если клубу летом поступят хорошие предложения насчёт меня, то мы их обсудим. Если этого не произойдёт, то я останусь игроком „Ньюкасла“. У меня ещё три года по контракту. Я слышал что-то о предложениях со стороны некоторых клубов, но пока просто хочу отдохнуть. Нужно готовиться к следующему сезону», — сказал Митрович.
В минувшем сезоне нападающий провёл 29 матчей за «Ньюкасл», в которых отметился 6 голами и 6 результативными передачами. Контракт футболиста рассчитан до 2020 года, его трансферная стоимость оценивается примерно в € 10 млн.