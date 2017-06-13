«Арарат» подписал контракты с экс-игроками «Краснодара» и «Урала»

Защитники Егор Тараканов и Александр Кацалапов сегодня подписали контракты с «Араратом», сообщает официальная страница столичного клуба в социальной сети «ВКонтакте». 30-летний Тараканов известен по выступлениям за «Волгу», «Краснодар», новороссийский «Черноморец», московское и армавирское «Торпедо». Последний сезон Тараканов провёл в нижнекамском «Нефтехимике».
31-летний Кацалапов является воспитанником волгоградского футбола, где в составе «Ротора» начинал профессиональную карьеру. Затем Александр защищал цвета «Урала», «Тюмени», московского «Торпедо», «Уфы» и «Оренбурга».
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