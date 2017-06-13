«Урал»: матч открытия стадиона со «Спартаком»? Решение будет принято чуть позже

Пресс атташе «Урала» Никита Медведевских прокомментировал информацию, согласно которой матч открытия стадиона «Центральный» может пройти со «Спартаком».
Ранее сообщалось, что «Урал» сыграет несколько матчей на Центральном стадионе весной 2018 года, они станут тестовыми в преддверии чемпионата мира. В опубликованном календаре РФПЛ на позднюю весну выпадают две игры: «Урал» — «Спартак» (15 апреля 2018 года) и «Урал» — «Амкар» (6 мая). Реконструкцию Центрального стадиона планируется закончить в декабре 2017 года.
«Мы пока о своих намерениях не заявляли. Это предположения журналистов. Не секрет, что мы должны провести тестовые матчи перед чемпионатом мира. Возможно, это будет игра со «Спартаком», а возможно, и с «Рубином». Каких-то официальных заявлений мы не делаем. Стадион пока строится. Решение по матчу открытия стадиона будет приниматься чуть позже», — сказал Медведевских в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Артуром Тухватуллиным.