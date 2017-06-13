Канунников: сборная России физически и морально готова к Кубку конфедераций

Нападающий «Рубина» и сборной России Максим Канунников поделился ожиданиями от Кубка конфедераций. 17 июня подопечные Станислава Черчесова стартуют матчем против Новой Зеландии.
«Волнения перед Кубком конфедераций нет. О чём вы говорите? Мы физически и морально готовы к турниру. В плане дисциплины у нас всё строго. С кем наигрываюсь? Тренеры всех смотрят, всех пробуют. Хотим показать, на что способны», — передаёт слова Канунникова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Кубок конфедераций пройдёт в России с 17 июня по 2 июля. Расписание можно посмотреть на «Чемпионате»
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