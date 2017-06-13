Сборная Аргентины забила шесть безответных мячей Сингапуру

Сборная Аргентины одержала вторую подряд победу под руководством Хорхе Сампаоли. Аргентинцы в Сингапуре разгромили национальную сборную этой страны – 6:0.
В первом тайме гости забили дважды. На 25-й минуте отличился Федерико Фасио, а спустя шесть минут почин партнёра по национальной команде поддержал Хоакин Корреа – 2:0. После перерыва сборная Аргентина довела счёт до крупного.
Спустя час игры отличился Алехандро Гомес, а на 74-й минуте забил Леандро Передес. В компенсированное время по голу на свой счёт записали Лукас Аларио и Анхель Ди Мария.
Ранее сборная Аргентины в контрольном матче обыграла Бразилию (1:0).