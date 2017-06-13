А. Нигматуллин покинул «Тосно»

Новичок Премьер-Лиги «Тосно» официально объявил о расставании с вратарём Артуром Нигматуллиным.
Нигматуллин стал футболистом «Тосно» в январе 2016 года и дебютировал 12 марта в матче с «Газовиком». Всего за тот сезон он провёл 12 игр и пропустил 15 мячей в составе новой команды. Сезон-2016/17 Артур начал в статусе вице-капитана «Тосно», и в общей сложности он провёл за год 39 официальных матчей.
Нигматуллин неоднократно признавался лучшим игроком матча в составе «Тосно» по мнению болельщиков, а также попадал в символическую сборную тура. Всего в активе голкипера 51 матч в различных турнирах.
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