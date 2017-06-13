Франция — Англия: Варан получил красную карточку после подсказки видеопомощника

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан получил прямую красную карточку во время товарищеского матча с командой Англии (3:2, второй тайм). В начале второго тайма игрок «Реала» в штрафной площади «трёхцветных» поставил подножку Деле Алли, выбегавшему один на один с голкипером.
Главный рефери встречи Давиде Масса попросил видеопомощника пересмотреть эпизод, и тот подсказал арбитру, что Варан совершил фол последней надежды и его стоит удалить, что судья и сделал. Пенальти за фол защитника реализовал Гарри Кейн.
ФИФА испытывает систему видеопомощника в ходе избранных товарищеских матчей и планирует широко применять её на чемпионате мира в России. Систему уже использовали на матче сборной Франции с Испанией в марте 2016 года (0:2). Тогда видеопомощник помог отменить гол нападающего французов Антуана Гризманна и, наоборот, позволил засчитать мяч, забитый форвардом Испании Херардом Деулофеу.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».