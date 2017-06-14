«Зенит» отписался от страницы Ибрагимовича в «Твиттере» после заявления Манчини

Пресс-служба «Зенита» отписалась от страницы шведского нападающего Златана Ибрагимовича в «Твиттере». Произошло это после заявления нового наставника петербургского клуба Роберто Манчини. Во вторник итальянец подчеркнул, что переход в «Зенит» форварда, который после сезона в «Манчестер Юнайтед» остаётся свободным агентом и восстанавливается после травмы колена, маловероятен.
Ранее «Зенит» подписался на аккаунт Ибрагимовича в «Инстаграме», что породило в зарубежных СМИ слухи о возможном переходе шведского форварда в петербургскую команду.