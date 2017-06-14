СМИ: Инсинье не намерен становиться заменой Азару в «Челси»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье не собирается переходить в «Челси», утверждает Football Italia. По данным источника, ни сам игрок, ни неаполитанский клуб не горят желанием отвечать на предложения из Лондона, если они поступят.
Ранее в СМИ появилась информация, что Инсинье может стать заменой Эдену Азару в «Челси», если бельгийца всё же приобретёт мадридский «Реал».
Недавно Инсинье продлил контракт с «Наполи». Срок действия нового соглашения истекает в 2022 году.
В минувшем сезоне 26-летний нападающий провёл 37 матчей в Серии А и забил 18 голов.