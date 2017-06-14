Варан: в ситуации с первым голом Англии у Дели Алли был явный офсайд

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан прокомментировал победу над Англией в товарищеском матче со счётом 3:2. В начале второго тайма игрок «Реала» в штрафной площади «трёхцветных» поставил подножку Деле Алли, выбегавшему один на один с голкипером. Главный рефери встречи Давиде Масса попросил видеопомощника пересмотреть эпизод, и тот подсказал арбитру, что Варан совершил фол последней надежды и его стоит удалить, что судья и сделал.
Варан в свою очередь пожаловался, что первый гол сборная Англии забила из офсайда.
«У меня практически нет слов. Да, я невольно нарушил правила. Но в начале матча мы остановились, потому что видели явный офсайд у Дели Алли, а в итоге нам забили первый гол. Я не знаю, пассивный там был офсайд или нет», — приводит слова Варана L'Equipe.