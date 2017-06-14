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Маурисио: Манчини — топ-тренер, хотел бы многому у него научиться

14 июня 2017, среда. 14:46. Футбол

Полузащитник «Зенита» Жозе Маурисио рассказал, как он провёл отпуск, а также прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера петербургского клуба.

«Отпуск – это всегда хорошо. Было мало, но хорошо. Я отдыхал дома в Бразилии, в родном городе с семьёй и друзьями. В футбол не играл, даже не смотрел, как играла сборная Бразилии. Полностью отключил голову в плане футбола, потому что для меня был очень тяжёлый сезон. Я мало играл, но сейчас у нас новый тренер, и я хочу бороться за место в составе. Тяжело, конкуренции много, но я уверен в своей работе и считаю, что всё хорошо будет.

О Роберто Манчини знаю мало, но он был тренером топ-команд. Он топ-тренер, у которого высокий уровень. Сейчас мы будем работать вместе, и я хотел бы многому у него научиться, сделать большой шаг вперёд. Многие мои друзья — футболисты-иностранцы, которые работали вместе со Спаллетти, говорили, что у него много не только беговых упражнений, но и тактики, игры с мячом.

У меня два года контракта с «Зенитом», и я хочу остаться здесь. Но сейчас у команды новый тренер, новый штаб и директор. Про интерес «Ростова» ничего не слышал, мне никто не звонил оттуда. Посмотрим, как всё будет. Я хочу остаться, потому что моя семья уже привыкла и адаптировалась в Санкт-Петербурге.

В этом году мы обязательно выиграем чемпионат России. Я тут полтора года и дважды был на третьем месте. Но тоже хочу выиграть и чемпионат России, и Лигу Европы. Даст бог, в этом году мы всё выиграем», – передаёт слова Маурисио корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Эрнани: уверен, при Манчини в «Зените» всё будет хорошо
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит Жозе Маурисио Роберто Манчини
Новости. Футбол
14 июня 2017, среда
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