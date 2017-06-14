Форвард сборной Австралии Кэхилл: парни готовы к России

Футболисты сборной Австралии готовы к России. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» написал нападающий Тим Кэхилл. Австралийцы примут участие в Кубке конфедераций, который с 17 июня по 2 июля пройдёт в России.
«Парни готовы к России», — говорится в сообщении.
Сборная Австралии попала в группу В, вместе с Германией, Камеруном и Чили. Первый матч австралийцы проведут 19 июня против Германии.
Расписание Кубка конфедераций можно посмотреть на «Чемпионате».
Фото также можно посмотреть в «Твиттере».
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