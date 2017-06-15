«Саутгемптон» объявил о расторжении контракта с главным тренером Пюэлем

«Саутгемптон» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Клодом Пюэлем.
«Клуб хочет подтвердить факт расторжения контракта с Клодом Пюэлем. Все, кто имеет отношение к клубу, хотели бы выразить благодарность Клоду за его упорную работу и старание. Изюминкой сезона стал незабываемый день на «Уэмбли» в финале Кубка лиги, который наши болельщики запомнят навсегда.
Мы желаем Клоду удачи в дальнейшей работе. В настоящее время ведётся поиск нового тренерского штаба. Мы уверены, что найдём нужную кандидатуру в соответствии с планами по развитию клуба», — информирует сайт «Саутгемптона».
Пюэль возглавил «святых» в прошлое межсезонье. Под его руководством «Саутгемптон» занял восьмое место в АПЛ и дошёл до финала Кубка лиги.