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Маркес: я уже полностью выздоровел и постараюсь помочь Мексике на КК-2017

15 июня 2017, четверг. 00:50. Футбол

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился ожиданиями от Кубка конфедераций — 2017.

«Мы постараемся хорошо выступить на Кубке конфедераций. У нас хорошая команда, мы неплохо выступаем в квалификации ЧМ-2018, и это придаёт уверенности перед турниром. Я перенёс несколько недель назад операцию, но уже полностью выздоровел и постараюсь помочь команде.

Я выигрывал Кубок конфедераций со сборной Мексики в 1999 году, но это было давно. Теперь это новая история, будем стараться играть на равных с большими соперниками – такими, как сборная Португалии. Надеюсь, мы добьёмся результата", — цитирует Маркеса мексиканское издание Record.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная Мексики — Футбол Сборная Португалии — Футбол Рафаэль Маркес - футбол Кубок конфедераций
Новости. Футбол
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