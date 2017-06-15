Маркес: я уже полностью выздоровел и постараюсь помочь Мексике на КК-2017

Защитник сборной Мексики Рафаэль Маркес поделился ожиданиями от Кубка конфедераций — 2017.
«Мы постараемся хорошо выступить на Кубке конфедераций. У нас хорошая команда, мы неплохо выступаем в квалификации ЧМ-2018, и это придаёт уверенности перед турниром. Я перенёс несколько недель назад операцию, но уже полностью выздоровел и постараюсь помочь команде.
Я выигрывал Кубок конфедераций со сборной Мексики в 1999 году, но это было давно. Теперь это новая история, будем стараться играть на равных с большими соперниками – такими, как сборная Португалии. Надеюсь, мы добьёмся результата", — цитирует Маркеса мексиканское издание Record.