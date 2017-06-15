Полузащитник «ПСЖ» Верратти вместе со своим агентом встретился с Месси

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти и его агент Донато Ди Кампли провели неофициальную встречу с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси, сообщает Football Italia со ссылкой на Cadena COPE.
Встречу Верратти и Месси в Ибице, где оба футболиста проводят отпуск, организовал хавбек «ПСЖ» и сборной Аргентины Хавьер Пасторе.
Ранее Марко Верратти сообщил своему ближайшему окружению, что намерен в следующем сезоне стать игроком «Барселоны». Перед этим он также рассказал спортивному директору «ПСЖ» Антеро Энрике о своём желании покинуть команду.
Чем Париж лучше Барселоны. Одна причина для Верратти остаться в «ПСЖ»
Пока все ждут трансфера Марко Верратти в «Барселону», автор «Чемпионата» объясняет, почему хотел бы видеть его в Париже и дальше.