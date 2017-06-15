Источник: «Локомотив» ведёт переговоры с полузащитником «Спартака» Поповым

«Локомотив» ведёт переговоры с полузащитником «Спартака» Ивелином Поповым по поводу его перехода в стан «железнодорожников», утверждает «Спорт день за днём».
Как отмечает источник, если предложение «Локомотива» устроит Попова, то клубы между собой легко договорятся. Предложения из Турции Ивелин не рассматривает, так как хотел бы остаться в РФПЛ. Контракт 29-летнего болгарина со «Спартаком» рассчитан до лета 2019 года.
Ранее сам Попов подчеркнул, что собирается остаться в стане красно-белых, несмотря на наличие других предложений.
В минувшем сезоне российской Премьер-Лиги Ивелин принял участие в 22 матчах, забил два гола и отдал три голевые передачи.