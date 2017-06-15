Манчини представил команде новый тренерский штаб

15 июня сине-бело-голубые отправились в Австрию на первые тренировочные сборы.
Утром команда собралась в «Газпром» — тренировочном центре, где познакомилась с новым тренерским штабом. Помимо Роберто Манчини, в него вошли ассистенты главного тренера Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков, тренеры по физподготовке Иван Карминати и Андреа Сканавино, тренеры вратарей Михаил Бирюков и Томислав Рогич, а также видеоаналитик Максим Гайдовский.
Кроме того, к работе с командой приступил заместитель спортивного директора Оресте Чинквини.
«Зенит» проведет в Австрии две тренировочные недели и сыграет серию товарищеских матчей.