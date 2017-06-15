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Игнатьев: из «Торпедо» ушли 6 игроков, на которых могли строить хорошую команду

15 июня 2017, четверг. 14:25. Футбол

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев рассказал о финансовой ситуации в столичном клубе, который в следующем сезоне выступит в ПФЛ.

«Финансы на грани, поэтому и вылетели из высшей лиги. На данный момент мы не можем тягаться с другими командами, выступавшими в дивизионах выше. На сегодняшний день у нас уехали шесть футболистов, на которых мы могли строить хорошую команду. Их не устраивали финансовые условия, и это понятно — в Москве сложно жить. Не хватает, конечно, постоянной базы, где бы футболисты могли тренироваться и восстанавливаться, нет стадиона. Потому и болельщики не знают о наших делах, и у футболистов мотивации нет. Мы хотим играть и тренироваться на нашем стадионе», — передаёт слова Игнатьева корреспондент «Чемпионата» Кирилл Поляков.

Игнатьев: у Колыванова были и другие предложения. «Торпедо» было одним из первых
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Торпедо М Борис Игнатьев
Новости. Футбол
15 июня 2017, четверг
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