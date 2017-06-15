Форвард сборной Новой Зеландии: кроме Смолова в сборной России выделил бы Джикию

Нападающий сборной Новой Зеландии Марко Рохас, рассказывая о подготовке к Кубку конфедераций, выделил в составе сборной России нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова и защитника «Спартака» Георгия Джикию. Первый матч сборная Новой Зеландии проведёт 17 июня против России.
«Мы готовимся к матчу со сборной России, смотрели несколько матчей. У нашего первого соперника много сильных футболистов. Кроме Смолова выделил бы центрального защитника Джикию. Мы знаем, что матч с
россиянами будет очень сложным. Понимаем, что это футбол, кто знает, как всё сложится. Постараемся сделать всё от нас зависящее. Мы не боимся соперника. Сборная Новой Зеландии готова Кубку конфедераций. Не
хотел бы раскрывать план на игру, пока мы не вышли на поле. Я ещё не видел нового стадиона в Санкт-Петербурге.
Ожидаю, что на игре будет незабываемая атмосфера. Хорошим результатом для нас в матче с Россией будут очки, потому что для прохождения в плей-офф нужны именно очки», — передаёт слова Рохаса корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Сборная Новой Зеландии на Кубке конфедераций попала в группу А, вместе с Россией, Португалией и Мексикой. Расписание турнира можно посмотреть на «Чемпионате».