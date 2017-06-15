Гаранин возглавил молодёжную команду тульского «Арсенала»

На тренерском мостике молодёжной команды тульского «Арсенала» произошли изменения. Как сообщает пресс-служба клуба, новым главным тренером назначен Вадим Гаранин.
В сезоне-2016/17 российского молодёжного первенства командой руководил Василий Рожнов. Останется ли специалист в клубе, не сообщается.
В 30 матчах минувшего сезона «канониры» одержали 9 побед, 7 раз сыграли вничью и 14 раз проиграли. «Арсенал» набрал 34 очка и занял 9-е место.
Таблицу молодёжного первенства можно посмотреть на «Чемпионате»
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