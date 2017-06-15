«Нант» объявил о назначении Раньери на пост главного тренера

Новым главным тренером французского «Нанта» стал итальянский специалист Клаудио Раньери, последним местом работы которого был английский «Лестер Сити».
Контракт с 65-летним Раньери рассчитан на два года, сообщает официальный сайт «канареек».
Тренерское кресло во французском клубе оказалось вакантным после того, как Сержиу Консейсау согласился возглавить «Порту».
В прошлом сезоне «Нант» финишировал на 7-й строчке в таблице французской Лиги 1.
Раньери был уволен с поста главного тренера «Лестера» в феврале 2017 года. Под его руководством в предыдущем сезоне «лисы» стали чемпионами Англии.
LFP разрешила «Нанту» назначить Раньери