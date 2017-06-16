Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Даудов: футболисты понимали важность первой игры в футболках «Ахмата»

16 июня 2017, пятница. 00:53. Футбол

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу грозненской команды над азербайджанской «Габалой» (1:0) в товарищеском матче.

«Дорогие друзья! Футбольный клуб «Ахмат» в своём дебютном матче после переименования одержал победу! В контрольной игре против серебряного призёра чемпионата Азербайджана команды «Габала» наши футболисты выиграли со счётом 1:0. Гол красивым ударом забил Заур Садаев. С этим событием я поздравляю главу ЧР, героя России, почётного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова, тренерский штаб, футболистов, болельщиков клуба.

Приятно, что футболисты, все как один, вышли на поле мотивированными, заряженными на борьбу, понимая важность первой игры в футболках клуба «Ахмат». Я уверен, и в дальнейшем игроки нашей команды с таким же настроем будут выходить на поле, невзирая на статус матча, будь то контрольный, или официальный. Желаю тренерскому штабу и футболистам хорошей работы на сборах и удачи в контрольных матчах», — написал Даудов.

Посмотреть видео гола и сообщение Даудова можно в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ахмат Магомед Даудов
Новости. Футбол
16 июня 2017, пятница
00:58 Лаюн: сборная Португалии – это не только Роналду, она фаворит Кубка конфедераций
00:53 Даудов: футболисты понимали важность первой игры в футболках «Ахмата»
00:36 «Марсель» договорился с «Монако» о переходе Жермена
00:35 Болельщица «Ювентуса», пострадавшая в давке в Турине, скончалась
00:27 Манчини остался довольным первой тренировкой «Зенита» на сборе в Австрии
00:15 «Эвертон» объявил о переходе Классена из «Аякса» за € 27 млн
00:10 Данни: в России у меня есть предложения не только от «Динамо», ещё от 2-3 клубов
00:08 Данни – о своей дочери: это лучший гол, который я забил в Санкт-Петербурге
15 июня 2017, четверг
23:53 Защитник московского «Динамо» Морозов улетел со сбора команды для защиты диплома
23:49 «Зенит» представил видео лучших пожеланий болельщиков Данни
23:36 Сон Хын Мину в пятницу будет сделана операция в связи с переломом руки
23:32 В Аргентине защитник во время матча использовал иглу против нападающего
23:22 В «Кубань» перешёл воспитанник «Краснодара» голкипер Кавлинов
23:07 «Эвертон» заплатит «Аяксу» € 30 млн за хавбека Классена
22:43 Зобнин: надеюсь, сборная России выйдет в плей-офф КК-2017. Черчесов – топ-тренер
22:42 Гончаренко: может быть, на первом сборе ЦСКА Игнашевича в общей группе не увидим
22:29 Зобнин: играть до Нового года не планирую, только после
22:12 Состав «Вольфсбурга» пополнил бразильский защитник Виллиам
22:04 Акинфеев назвал самого яркого футболиста, с которым играл в сборной России
22:03 «Лион» приобрёл у «Бенфики» защитника Марсала за € 4,5 млн
21:39 «Тосно» просмотрит полузащитника «Гомеля» Карницкого
21:37 Браво не поможет сборной Чили в стартовом матче Кубка конфедераций с Камеруном
21:31 Черышев: являюсь приобретением «Вильярреала» следующего сезона
21:30 Чепчугов: желаю ЦСКА больших побед и успехов!
21:29 Нобоа, Кокорин и Маурисио отметились голами в двухсторонке «Зенита»
21:22 Автор граффити с изображением Роналду в Казани: это была идея мэра города
21:21 В Италии сообщили об интересе «Зенита» к форварду «Сампдории» Мурьелю
21:13 «Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Габалу»
21:01 Акинфеев: не все понимают, что нужно думать о поведении в публичном пространстве
19:58 Каррера: не позволю футболистам «Спартака» расслабиться
19:52 Гончаренко: с отдыха все футболисты ЦСКА приехали без лишнего веса
19:47 Каррера: опыт Д'Урбано пригодится «Спартаку», Мальфатти поможет молодым игрокам
19:43 Экс-наставник «Ред Булл Зальцбург» Оскар Гарсия возглавил «Сент-Этьен»
19:38 «Зенит» интересуется полузащитником «Ливерпуля» Марковичем
19:29 Роман Широков создал любительскую лигу в Подмосковье
19:28 Источник: Кокорин женился на Дарье Валитовой
19:27 Кудряшов: перед стартом Кубка конфедераций у меня предчувствие праздника
19:20 Бюст Данни упаковали в коробку для перевозки в музей «Зенита»
19:15 Слуцкий рассказал о трансферных планах «Халл Сити»
19:05 Сборная Германии провела первую тренировку в Сочи
18:59 «Эвертон» заплатил € 34 млн за вратаря молодёжной сборной Англии Пикфорда
18:40 «Лестер» приобрёл у «Халл Сити» Магира за € 20 млн
18:40 «Милан» официально объявил, что Доннарумма не продлит контракт с клубом
18:37 «Нант» объявил о назначении Раньери на пост главного тренера
18:33 Матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия обслужит колумбийский арбитр
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сумеет ли Роберто Манчини в свой первый сезон в России сделать "Зенит" чемпионом?
Архив →
© championat.com, 2000–2017