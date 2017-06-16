Даудов: футболисты понимали важность первой игры в футболках «Ахмата»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу грозненской команды над азербайджанской «Габалой» (1:0) в товарищеском матче.
«Дорогие друзья! Футбольный клуб «Ахмат» в своём дебютном матче после переименования одержал победу! В контрольной игре против серебряного призёра чемпионата Азербайджана команды «Габала» наши футболисты выиграли со счётом 1:0. Гол красивым ударом забил Заур Садаев. С этим событием я поздравляю главу ЧР, героя России, почётного президента клуба Рамзана Ахматовича Кадырова, тренерский штаб, футболистов, болельщиков клуба.
Приятно, что футболисты, все как один, вышли на поле мотивированными, заряженными на борьбу, понимая важность первой игры в футболках клуба «Ахмат». Я уверен, и в дальнейшем игроки нашей команды с таким же настроем будут выходить на поле, невзирая на статус матча, будь то контрольный, или официальный. Желаю тренерскому штабу и футболистам хорошей работы на сборах и удачи в контрольных матчах», — написал Даудов.
Посмотреть видео гола и сообщение Даудова можно в «Инстаграме».