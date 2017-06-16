Директор «Сток Сити» сравнил вратаря Батлэнда с Пикфордом из «Эвертона»

Исполнительный директор «Сток Сити» Тони Скоулз сравнил голкипера своего клуба Джека Батлэнда с вратарём «Эвертона» Джорданом Ли Пикфордом, перешедшим из «Сандерленда» за € 34 млн.
«Джек — особый талант. Он отлично выступал и за нас, и за сборную Англии. Многие, конечно, откажутся его сравнивать с Пикфордом. Но я сужу о том, что Джек может делать для нашей команды, и он — ключевая часть того, чем мы хотим стать в следующем году. Нам не хватало его в прошлом сезоне, хотя Ли Грант заменил его и был великолепен, получив титул игрока года. Но когда у вас есть игрок уровня Джека, вы хотите, чтобы он играл постоянно», — приводит слова Скоулза Goal.
Джек Батлэнд сыграл за сборную Англии 5 матчей. Он дебютировал за национальную команду в 2012 году в 19 лет, став самым молодым вратарём в истории сборной Англии.