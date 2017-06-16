Трапп согласился на переход в «Милан», «ПСЖ» требует за него € 18 млн

Голкипер «ПСЖ» Кевин Трапп дал согласие на переход в «Милан», встретившись с представителями клуба, сообщает Football Italia со ссылкой на RMC Sport. Парижский клуб требует за вратаря € 18 млн.
27-летний Трапп в минувшем сезоне провёл 31 матч за «ПСЖ», пропустив 23 мяча, а в 18 матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2020 года. За сборную Германии голкипер дебютировал 6 июня 2017 года в товарищеском поединке с Данией (1:1) — пока это единственный матч Траппа за национальную команду.
Трапп может покинуть «ПСЖ», если клуб купит нового голкипера