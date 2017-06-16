«Реал» отклонил € 70 млн за Морату, «МЮ» согласовал контракт на € 12 млн в год

По информации Bernabeu Digital, нападающий «Реала» Альваро Мората согласовал контракт с «МЮ» — его годовая зарплата составит € 12 млн. Однако мадридский клуб отклонил очередное предложение «Манчестер Юнайтед», который хотел приобрести игрока за € 70 млн.
Ранее сообщалось, что руководство «Реала» готово продать футболиста, только если за него заплатят не менее € 90 млн. Однако агент Мораты Хуанма Лопес сейчас находится в Мадриде, где пытается убедить «галактикос» снизить цену на форварда.
Английские СМИ предполагают, что «Реал» может пойти на уступки и отпустить испанского нападающего за € 75-80 млн.
«Реал» не расстанется с Моратой за менее чем € 90 млн